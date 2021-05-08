Игроки сборной Бразилии обсуждали возможность отказа от участия в Кубке Америки с руководством федерации (Globo)

Игроки сборной обсуждали с президентом Бразильской конфедерации футбола (CBF) Рожерио Кабокло и главным тренером команды возможность отказа от участия в домашнем Кубке Америки.

Как пишет Globo Esporte, разговор состоялся в среду. Ветераны сборной выразили недовольство тем, что узнали о переносе турнира в Бразилию через прессу и социальные сети. Они также спросили о возможности неучастия в Кубке.

Изначально турнир должны были принять Колумбия и Аргентина, однако у Колумбии его отозвали из-за политической ситуации в стране, у Аргентины – из-за медицинской. При этом в Бразилии ситуация с распространением коронавируса также остается тяжелой.

Тите на пресс-конференции подтвердил факт такого обсуждения, но не обозначил конкретную позицию игроков.

«У нас очень четкое мнение, и мы сообщили его президенту. Это был очень ясный, прямой разговор. У нас есть позиция, но мы не собираемся озвучивать ее во всеуслышание.

Мы попросили игроков сосредоточиться на игре с Эквадором. Сейчас у нас есть приоритет – сыграть хорошо и выиграть. После игр с Эквадором и Парагваем я выскажу свою позицию.



Я не отказываюсь от ответов, а констатирую факты. очень важен. Но важнее наша игра завтра. У нас есть четкая позиция. Я понимаю всех вас, и я также понимаю, что эта позиция важна, и я не уклоняюсь от ответа», – добавил тренер.



На пресс-конференции предполагалось присутствие капитана сборной , однако он на встречу с журналистами не явился.

С момента, когда Бразилия была объявлена ​​принимающей стороной Кубка Америки, ни один игрок не выступил с комментариями.