Фигу о Месси и Роналду: «Трюфели и икру сложно сравнивать»

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу поделился мнением о форвардах Криштиану Роналду и Лионеле Месси.
- Вы получили «Золотой мяч». Тогда много разных футболистов получало «Золотой мяч», а сейчас в основном два, ну, иногда три. Кто лучше – Месси или Роналду?
– Это сложный вопрос.
- Это вы как португалец говорите? Как это? Мы думали, что вы вообще не будете думать.
– Да, конечно, я думаю. Считаю, что очень сложно сравнивать. Сложно сравнивать трюфели с икрой.
- У вас невероятной красоты дочери. Они любят смотреть футбол?
– Да, им нравится, они смотрят. Не бешеные фанатки, но им нравится.
- Ну а они кого предпочитают – Роналду или Месси?
– Им больше нравится их папа, – заявил Фигу в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Луиш Фигу: «В мое время «Золотой мяч» могли выиграть 15-20 человек. В последние 10 лет награду берут только двое, они слишком хороши»