Фигу о Месси и Роналду: «Трюфели и икру сложно сравнивать»

Бывший полузащитник «Барселоны» и поделился мнением о форвардах и .

- Вы получили «Золотой мяч». Тогда много разных футболистов получало «Золотой мяч», а сейчас в основном два, ну, иногда три. Кто лучше – Месси или Роналду?

– Это сложный вопрос.

- Это вы как португалец говорите? Как это? Мы думали, что вы вообще не будете думать.

– Да, конечно, я думаю. Считаю, что очень сложно сравнивать. Сложно сравнивать трюфели с икрой.

- У вас невероятной красоты дочери. Они любят смотреть футбол?

– Да, им нравится, они смотрят. Не бешеные фанатки, но им нравится.

- Ну а они кого предпочитают – Роналду или Месси?

– Им больше нравится их папа, – заявил Фигу в программе «Вечерний Ургант» на канале.

Луиш Фигу: «В мое время «Золотой мяч» могли выиграть 15-20 человек. В последние 10 лет награду берут только двое, они слишком хороши»