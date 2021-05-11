В «Юве» знают, что Роналду изучает возможность ухода. Аллегри хочет скорее решить вопрос

Главный тренер «Ювентуса» провел встречу с руководством по поводу шагов клуба в период летнего трансферного окна.

Как сообщает Goal.com, одной из тем для обсуждения стало будущее нападающего . В клубе уверены, что португалец рассматривает вариант с уходом, и поэтому Аллегри хотел бы как можно скорее решить этот вопрос тем или иным образом, чтобы сосредоточиться на сплочении команды.

Также на собрании был поднят вопрос о будущем форварда , чей контракт тоже истекает в 2022 году. намерен продлить соглашение с аргентинцем и ведет переговоры с его агентом.

Отмечается, что у Аллегри сложились прекрасные отношения с нападающим, и тренер хотел бы, чтобы тот вышел «из тени Роналду».

Аллегри вернет скудетто и уберет Роналду, но его назначение – перестраховка. «Юве» может зря потерять время