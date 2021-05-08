Мбаппе о хет-трике «Барсе» на «Камп Ноу»: «Мой лучший матч в карьере»

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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился воспоминаниями от победы над «Барселоной» (4:1) в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Килиан сделал хет-трик на «Камп Ноу».

«Мой лучший матч в карьере, потому что он получился совершенным. Я помогал команде как в атаке, так и в защите, преуспел в созидании и завершении атак, в действиях один в один.

Я выиграл 90% своих дуэлей, если эта статистика верна. На протяжении всего матча не было момента, когда бы я чувствовал, что угасаю», – сказал француз.

Мбаппе – новый король «Камп Ноу»! Положил хет-трик на поле «Барсы» (первым после Шевченко) и обеспечил «ПСЖ» мощнейшие 4:1

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