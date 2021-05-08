Анчелотти – фанатам «Эвертона»: «Я решил уйти, получив новый вызов в «Реале». Этот клуб всегда был в моем сердце»

, покинувший , обратился к болельщикам после возвращения в мадридский «Реал».

«Я хочу поблагодарить футбольный клуб «Эвертон», мои игроков и болельщиков за возможность тренировать этот фантастический клуб с богатой историей.

Я решил уйти, так как получил новый вызов – в «Реале», клубе, который всегда был в моем сердце.

Я ухожу, сохраняя в памяти все великолепные моменты, которые мы пережиди вместе. Я желаю «Эвертону» и его фанатам всего наилучшего», – написал итальянец в твиттере.

Тренер подписал с «Реалом» контракт на три года. Специалист уже работал в в период с 2013 по 2015 год. Под его руководством клуб выиграл четыре трофея, включая Лигу чемпионов.