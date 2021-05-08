«Вольфсбург» готов заплатить «Спартаку» 10 млн евро за Ларссона. Клуб контактировал с агентами форварда

«Вольфсбург» намерен летом купить форварда , утверждает «Спорт-Экспресс».

Немецкий клуб обратился к агентам 23-летнего игрока с предложением о переходе. готов заплатить за шведа 10 млн евро.

Сам Ларссон не против перейти в Бундеслигу, но не собирается обсуждать трансферные вопросы до Евро-2020.

«Спартак» также не будет рассматривать предложения по нападающему до конца чемпионата Европы.

В 29 матчах завершившегося сезона РПЛ Ларссон забил 15 мячей и отдал 5 голевых передач. Его статистика – здесь.