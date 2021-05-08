Де Брюйне вошел в заявку сборной Бельгии на Евро, несмотря на травму

представила окончательную заявку на .

В состав вошел полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне, получивший перелом носа и стенки левой глазницы после столкновения с Рюдигером в финале Лиги чемпионов.

Вратари: («Реал»), («Брюгге»), ( ).

Защитники: ( ), ( ), ( ), ( ), Ян Вертонген ( ), («Боруссия» ), («Лестер»).

Полузащитники: ( ), ( ), , (оба – «Боруссия» Дортмунд), Кевин де Брюйне ( ), ( ), , (оба – ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ).

Нападающие: , (оба – ), ( ).