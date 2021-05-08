Де Брюйне вошел в заявку сборной Бельгии на Евро, несмотря на травму

Сборная Бельгии представила окончательную заявку на Евро-2020.
В состав вошел полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне, получивший перелом носа и стенки левой глазницы после столкновения с Рюдигером в финале Лиги чемпионов.
Вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Симон Миньоле («Брюгге»), Матц Зельс («Страсбур»).
Защитники: Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм»), Дедрик Боята («Герта»), Джейсон Денайер («Лион»), Томас Вермален («Виссел Кобе»), Ян Вертонген («Бенфика»), Тома Менье («Боруссия» Дортмунд), Тимоти Кастань («Лестер»).
Полузащитники: Янник Феррейра Карраско («Атлетико»), Насер Шадли («Истанбул»), Торган Азар, Аксель Витцель (оба – «Боруссия» Дортмунд), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Леандер Дендонкер («Вулверхэмптон»), Деннис Прат, Юри Тилеманс (оба – «Лестер»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Жереми Доку («Ренн»), Эден Азар («Реал»), Дрис Мертенс («Наполи»), Леандро Троссард («Брайтон»).
Нападающие: Миши Батшуайи, Кристиан Бентеке (оба – «Кристал Пэлас»), Ромелу Лукаку («Интер»).