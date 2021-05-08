«Свежим и полезным быть – разные вещи». Черчесов о выходе Жемалетдинова и Мухина на замену

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги товарищеской игры против команды Польши (1:1).
– Как вы себя чувствуете в Польше?
– Плохо выгляжу?
– Болельщики, особенно «Легии», вас хорошо приняли.
– Чувствую себя хорошо. Давал интервью, болельщики «Легии» поприветствовали. Берешиньского видел, Малецкого. Футболисты «Легии» хорошо поработали.
– Оцените игру Польши. Забитый гол был сюрпризом?
– Не видел гола. В это время отвернулся. Не могу ничего сказать. Потом посмотрю спокойно, оценю. Какой был план на игру, требования у тренера Польши, ответит коллега. Знали Польшу как добротную команду. Несколько игроков не вышли. Игру оценить сложно.
– Что главное можно вынести из матча? Какие изменения можно ждать к Болгарии?
– Никто не травмирован. Это главное. Завтра посмотрим, что у кого вылезет. Отношение к игре важно и реакция на пропущенный гол – это можно вынести. Отработали 90 минут в основательном темпе. Понятно, на Евро темп будет еще выше. Думаю, коллега из Польши скажет то же самое.
– Можно ли сказать, что ромб будет основной схемой сборной на Евро?
– Играли против Польши, знали, как они будут играть. Убеждены, что ромб был правилен против такой системы. Против болгар выберем определенную систему.
– Что скажете о вышедших на замену Жемалетдинове и Мухине? Визуально они были более подвижны по сравнению с Миранчуком и Оздоевым.
– Фамилии обсуждать не буду. Свежим и полезным быть – разные вещи. Видите, я сегодня был свежим, но не полезным на поле.
– Что заставило заменить именно Семенова?
– Желтая карточка.
– Какой состав тройки в обороне понравился больше: Семенов – Джикия – Кудряшов в первом тайме или Кудряшов – Дивеев – Джикия во втором?
– Надо после игры спокойно проанализировать. Оценить на свежий взгляд. Эмоции могут сработать.
Футболисты должны первыми услышать, какие нюансы и просчеты допустили. Ответа нет, а если бы и был, я бы не ответил, – сказал Черчесов.
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