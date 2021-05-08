«Свежим и полезным быть – разные вещи». Черчесов о выходе Жемалетдинова и Мухина на замену

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги товарищеской игры против команды Польши (1:1).

– Как вы себя чувствуете в Польше?

– Плохо выгляжу?

– Болельщики, особенно «Легии», вас хорошо приняли.

– Чувствую себя хорошо. Давал интервью, болельщики «Легии» поприветствовали. Берешиньского видел, Малецкого. Футболисты «Легии» хорошо поработали.

– Оцените игру Польши. Забитый гол был сюрпризом?

– Не видел гола. В это время отвернулся. Не могу ничего сказать. Потом посмотрю спокойно, оценю. Какой был план на игру, требования у тренера Польши, ответит коллега. Знали Польшу как добротную команду. Несколько игроков не вышли. Игру оценить сложно.

– Что главное можно вынести из матча? Какие изменения можно ждать к Болгарии?

– Никто не травмирован. Это главное. Завтра посмотрим, что у кого вылезет. Отношение к игре важно и реакция на пропущенный гол – это можно вынести. Отработали 90 минут в основательном темпе. Понятно, на Евро темп будет еще выше. Думаю, коллега из Польши скажет то же самое.

– Можно ли сказать, что ромб будет основной схемой сборной на Евро?

– Играли против Польши, знали, как они будут играть. Убеждены, что ромб был правилен против такой системы. Против болгар выберем определенную систему.

– Что скажете о вышедших на замену Жемалетдинове и Мухине? Визуально они были более подвижны по сравнению с Миранчуком и Оздоевым.

– Фамилии обсуждать не буду. Свежим и полезным быть – разные вещи. Видите, я сегодня был свежим, но не полезным на поле.

– Что заставило заменить именно Семенова?

– Желтая карточка.

– Какой состав тройки в обороне понравился больше: Семенов – Джикия – Кудряшов в первом тайме или Кудряшов – Дивеев – Джикия во втором?

– Надо после игры спокойно проанализировать. Оценить на свежий взгляд. Эмоции могут сработать.

Футболисты должны первыми услышать, какие нюансы и просчеты допустили. Ответа нет, а если бы и был, я бы не ответил, – сказал Черчесов.

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