Почеттино сообщил руководству «ПСЖ», что хочет уйти (Libération)

хочет покинуть пост главного тренера , утверждает французская газета Libération.

По данным источника, аргентинский специалист уведомил президента «ПСЖ» и спортивного директора о том, что хочет покинуть клуб.

Почеттино был назначен на пост главного тренера «ПСЖ» в январе. На этом посту он сменил Томаса Тухеля, который сейчас работает в «Челси».

49-летний специалист выиграл Кубок и Суперкубок Франции с «ПСЖ». В чемпионате страны клуб занял второе место, уступив «Лиллю» в борьбе за чемпионство.