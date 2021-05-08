Почеттино сообщил руководству «ПСЖ», что хочет уйти (Libération)

Теги ПСЖ лига 1 Франция Леонардо Маурисио Почеттино Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Маурисио Почеттино хочет покинуть пост главного тренера «ПСЖ», утверждает французская газета Libération.

По данным источника, аргентинский специалист уведомил президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи и спортивного директора Леонардо о том, что хочет покинуть клуб.

Почеттино был назначен на пост главного тренера «ПСЖ» в январе. На этом посту он сменил Томаса Тухеля, который сейчас работает в «Челси».

49-летний специалист выиграл Кубок и Суперкубок Франции с «ПСЖ». В чемпионате страны клуб занял второе место, уступив «Лиллю» в борьбе за чемпионство.

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