Зинедин Зидан: «Я не лучший тренер мира, но знаю, что нужно команде. Я хотел уважения к тому, чего мы достигли»

Бывший главный тренер «Реала» написал открытое письмо болельщикам мадридского клуба, объяснив свое решение уйти в отставку.

«То, что я выстраивал день за днем, было забыто. То, что я вносил в свои отношения с игроками, с теми 150 людьми, которые работают в команде и рядом с ней, было забыто.

Я прирожденный победитель, и я был здесь, чтобы выигрывать трофеи, но люди, их чувства, сама жизнь – важнее этого. И у меня есть ощущение, что эти вещи не были приняты во внимание. В «Реале» не понимали, что такие вещи помогают великому клубу развиваться. В какой-то степени меня даже упрекали за это.

Я хотел уважения к тому, чего мы достигли вместе. Мне бы хотелось, чтобы мои отношения с клубом и президентом на протяжении последних нескольких месяцев немного отличались от того, как обращаются с другими тренерами. Я не просил привилегий, конечно, нет, просто немного больше памяти.

В наши дни тренер в большом клубе работает два сезона, может, чуть больше. Чтобы это продолжалось дольше, необходимы человеческие отношения, они важнее денег, важнее славы, важнее всего на свете. Их нужно воспитывать. Вот почему мне было так больно, когда я прочитал в прессе после поражения, что меня уволят, если я не выиграю следующую игру. Это причинило боль мне и всей команде, потому что эти преднамеренно просочившиеся сообщения в СМИ негативно повлияли на команду. Появились сомнения.

К счастью, у меня были эти удивительные парни, которые были со мной до самой смерти. Когда дела пошли плохо, они спасли меня великолепными победами. Потому что они верили в меня и знали, что я верю в них.

Конечно, я не лучший тренер в мире, но я способен дать каждому, будь то игрок, член тренерского штаба или любой другой сотрудник, силу и уверенность, которые нужны в их работе. Я прекрасно знаю, что нужно команде.

За эти 20 лет в я узнал, что вы, болельщики, конечно, хотите побед, но прежде всего вы хотите, чтобы мы оставили на поле все силы. Тренерский штаб, персонал, сотрудники и, конечно, игроки. И я могу заверить вас, что мы отдали этому клубу 100% себя», – написал француз.

В минувшем сезоне «Реал» под руководством француза занял в второе место, из Лиги чемпионов вылетел на стадии 1/2 финала.

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