Рауль – приоритет «Реала», если Почеттино не удастся убедить. Конте теряет позиции

«Реал» продолжает поиски главного тренера.

Как сообщает As, в настоящий момент главный тренер Маурисио Почеттино остается основным вариантом для мадридцев.

Руководство испанской команды уже предприняло ряд мер для приглашения аргентинца, однако не хочет переводить переговоры на официальный уровень, чтобы не испортить отношения с парижанами перед возможным трансфером форварда . В хотят, чтобы Почеттино сам инициировал уход.

В то же время отмечается, что вернуть 49-летнего специалиста желает , и это также может стать преградой для «сливочных».

В случае, если договориться с Почеттино так и не удастся, «Реал» пригласит на пост главного тренера , сейчас работающего в «Кастилье».

Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте, рассматривавшийся «Реалом» как один из основных кандидатов, в последнее время утратил позиции, его назначение более не относится к категории вероятных, хотя и не исключено.