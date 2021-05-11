Первыми об уходе Зидана узнали игроки «Реала». Он обзвонил их, а уже потом сообщил о решении боссам клуба

Стало известно, как сообщил игрокам и сотрудникам «Реала» о своем уходе с поста главного тренера клуба.

Как пишет As, ссылаясь на собственный источник, первыми о решении специалиста узнали футболисты. В среду вечером Зидан обзвонил игроков «Реала», так как хотел, чтобы они узнали о сложившейся ситуации до того, как он сообщит об уходе руководству клуба.

Затем француз уведомил руководство «Реала». Встреча между Зиданом и президентом «Мадрида» состоялась в четверг утром.

В тот же день мадридский клуб объявил об уходе Зидана с поста главного тренера команды.

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