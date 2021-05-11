Первыми об уходе Зидана узнали игроки «Реала». Он обзвонил их, а уже потом сообщил о решении боссам клуба

Стало известно, как Зинедин Зидан сообщил игрокам и сотрудникам «Реала» о своем уходе с поста главного тренера клуба.
Как пишет As, ссылаясь на собственный источник, первыми о решении специалиста узнали футболисты. В среду вечером Зидан обзвонил игроков «Реала», так как хотел, чтобы они узнали о сложившейся ситуации до того, как он сообщит об уходе руководству клуба.
Затем француз уведомил руководство «Реала». Встреча между Зиданом и президентом «Мадрида» Флорентино Пересом состоялась в четверг утром.
В тот же день мадридский клуб объявил об уходе Зидана с поста главного тренера команды.
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