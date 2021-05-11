Зарплата Агуэро в «Барсе» будет в 2 раза меньше, чем в «Сити». В сделку включены бонусы

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Стали известны финансовые детали контракта нападающего Серхио Агуэро с «Барселоной».

Аргентинец, который станет летом свободным агентом по истечении срока соглашения с «Ман Сити», заключит договор с каталонским клубом после финала Лиги чемпионов.

Ради перехода в «Барсу» 32-летний форвард согласился на понижение зарплаты в два раза по сравнению с тем, что он получал в Англии, сообщает Diario Sport со ссылкой на Esport 3.

Однако в контракт включены различные бонусы, которые будут зависеть, в частности, от количества матчей, проведенных игроком, завоеванных трофеев и других показателей.

В «Ман Сити» Агуэро получал примерно 12 миллионов евро в год.

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