Зарплата Агуэро в «Барсе» будет в 2 раза меньше, чем в «Сити». В сделку включены бонусы

Стали известны финансовые детали контракта нападающего с «Барселоной».

Аргентинец, который станет летом свободным агентом по истечении срока соглашения с «Ман Сити», заключит договор с каталонским клубом после финала Лиги чемпионов.

Ради перехода в «Барсу» 32-летний форвард согласился на понижение зарплаты в два раза по сравнению с тем, что он получал в Англии, сообщает Diario Sport со ссылкой на Esport 3.

Однако в контракт включены различные бонусы, которые будут зависеть, в частности, от количества матчей, проведенных игроком, завоеванных трофеев и других показателей.

В Агуэро получал примерно 12 миллионов евро в год.