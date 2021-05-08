Пеп Гвардиола: «Есть прекрасные команды, бравшие ЛЧ 4 раза за 60 лет. «Ман Сити» играл в финале впервые»

Главный тренер высказался по поводу поражения в финале от (0:1).

«В этом турнире есть прекрасные команды, которые за 60 лет выиграли его 4, 5, 6 раз.

Мы могли сыграть немного лучше в первом тайме, но мы в финале впервые. У наших ворот было не так много моментов. У «Челси» был один шанс забить.

Мы хорошо оборонялись и создавали моменты у их ворот. Мы ими не воспользовались – и победу праздновал соперник.

Мы провели великолепный сезон. Жаль, что проиграли в финале. Поздравляю «Челси» с победой», – заявил Гвардиола в эфире Movistar.

Пеп проигрывает в ЛЧ уже 10 лет, и на него больно смотреть🥺