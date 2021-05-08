Пеп Гвардиола: «Выдающийся сезон для «Ман Сити». Мы мечтали оказаться в финале ЛЧ»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался после поражения от «Челси» (0:1) в финале Лиги чемпионов.

«Хочу сказать, что это выдающийся сезон для нас. Мы мечтали оказаться здесь [в финале ЛЧ], но, к сожалению, не смогли победить. Для большинства людей в «Ман Сити» этот финал был первым, но мы работаем, чтобы однажды вернуться.

Это был сложный сезон из-за пандемии, но мы извлекли урок на будущее. Я с невероятным уважением отношусь к игрокам. Они отдали все силы. Мы вернемся более сильными. Хочу поздравить их с этим выдающимся сезоном», – сказал Гвардиола.

Пеп проигрывает в ЛЧ уже 10 лет, и на него больно смотреть🥺

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