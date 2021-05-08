Томас Тухель: «Челси» хотел стать камнем в бутсе «Ман Сити», игроки были нацелены на победу»

Главный тренер высказался после победы в финале чемпионов над «Манчестер Сити» (1:0).

«Разделить это со всеми просто невероятно. Мы сделали это. Ого, я даже и не знаю, что сказать.

Я был так благодарен за возможность второй раз сыграть в финале. Я чувствовал себя необычно. Было ощущение, что победа становится все ближе.

Игроки были нацелены на победу. Мы хотели стать камнем в бутсе . Мы мотивировали каждого брать игру на себя, действовать смелее, опасно контратаковать.

Это была физически жесткая игра, и каждый должен был помогать партнерам», – сказал Тухель в эфире BT Sport.