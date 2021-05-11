Президент УЕФА: «Я за «Финал четырех» в Лиге чемпионов. С точки зрения доходов это может быть эффективно»

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о проведении заключительных стадий Лиги чемпионов в формате «Финала четырех».

Ранее стало известно, что союз рассматривает вариант, при котором в полуфинале вместо двухматчевых противостояний будут одноматчевые. При этом обе игры, а также финал будут проводиться в течение одной недели в одном городе.

«Я за «Финал четырех» в Лиге чемпионов. Он может быть отличным, эффективным с точки зрения доходов, если все сделать как надо. Но каждый должен высказать свою точку зрения.

Мы обсуждаем это, но ничего еще не решено. Нам понравился «Финал восьми» в прошлом году в Португалии. Но «Финал восьми» длится более двух недель, это слишком много.

У «Финала четырех», если проводить его после 2024-го, есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, это может быть фантастическое событие: неделя футбола может быть сопряжена с другими мероприятиями, например, концертами. Но для клубов это означает потерю домашних матчей», – сказал Чеферин в интервью L’Equipe.