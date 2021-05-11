Леон Горетцка: «Надеюсь, кто-то сделает каминг-аут во время моей карьеры. Уверен, фанаты отнесутся спокойно»

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Полузащитник «Баварии» Леон Горетцка заявил, что поддержит игроков, которые захотят совершить каминг-аут.

– Журнал 11 Freunde недавно запустил кампанию против всех форм дискриминации на стадионах. В частности, против гомофобии. Профессиональные футболисты заявили, что поддержат любого одноклубника, если он совершит каминг-аут. Но в их числе не было ни одного игрока «Баварии».

– Мне кажется, это отличная акция. Я был очень рад, когда увидел положительную реакцию на нее. Если ее повторят, то мне нетрудно представить, что в ней примет участие вся сборная Германии или я лично.

– Филипп Лам говорил, что не советует профессиональным игрокам делать каминг-аут.

– Я готов заверить всех в своей поддержке. Понимаю, почему они могут не хотеть этого. Я надеюсь, что во время моей профессиональной карьеры кто-то сделает каминг-аут. И я уверен, что фанаты, несмотря на все негативные прогнозы, отнесутся к этому более спокойно, чем все представляют.

В таких вопросах наше общество является более продвинутым, чем спортивная сфера, – сказал Горетцка.

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