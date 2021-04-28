Спаллетти возглавил «Наполи»

Бывший главный тренер «Ромы» и «Интера» Лучано Спаллетти возглавил .

«Я рад объявить, что станет новым тренером «Наполи» с 1 июля. Добро пожаловать, Лучано. Вместе мы проделаем отличную работу», – сказал президент клуба .

Предыдущим местом работы 62-летнего специалиста был «Интер», из которого он ушел в 2019 году.

До этого с «Наполи» работал Дженнаро Гаттузо. Срок его контракта с клубом истек.

В минувшем сезоне неаполитанцы заняли 5-е место в турнирной таблице Серии А.