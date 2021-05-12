Криштиану Роналду: «Горжусь тем, что в 11-й раз забил 40 голов за сезон. И это не предел!»

Форвард «Ювентуса» опубликовал в инстаграме видеоролик с голами, забитыми им в минувшем сезоне.

«У каждого гола своя история, каждый гол – результат командных усилий. Всегда!

Я горжусь тем, что стал первым игроком с 2008 года, выигравшим гонку бомбардиров в Серии А, горжусь тем, что забил свыше 100 мячей в этой прекрасной футболке, горжусь тем, что в 11-й раз забил 40 голов за сезон. И это не предел!

Завтра мы начинаем новое приключение со сборной и отдадим все силы! Вперед, парни! Нам надо защитить титул чемпионов Европы!» – написал Роналду в сопроводительном сообщении.

Криштиану одержим рекордами. Подчеркивает их важность для команды и очень хочет побить все