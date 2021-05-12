Александр Соболев: «Уже устал от сравнений с Дзюбой. Он забил 20 голов за сезон – в этом он лучше»

Нападающий ответил на вопросы о форвардах сборной России.

– Нападающих три, вряд ли кого-то из вас будут убирать из списка. Это успокаивает?

– Если честно, вообще об этом не думаю. Зачем? Просто работаю, показываю себя, а там уже не от меня все зависит.

– На одной из тренировок был спор с Дзюбой игровой, кто больше забьет. Он выиграл, много улыбался. А вы выглядели очень серьезным во время игры.

– Ну, я пытался отыграться. Мы всегда какие-нибудь игры проводим, чтобы был больший интерес, концентрация. Даже если в пустые ворота, играем, чтобы больше забивать.

– Вы покувыркались после поражения?

– Да, конечно. Дзюба немного придумывает, что я не кувыркался. Ну, это в его стиле (улыбается).

– Какие качества выделяют Дзюбу в России и в чем вам надо добавлять, чтобы выигрывать конкуренцию?

– Честно, уже устал от этих сравнений. В чем я лучше, в чем он. Он забил 20 голов за сезон – в этом он лучше. Вот и все, в принципе, он лучший бомбардир.

– Черчесов говорил, что мнение об одноплановости трех форвардов в сборной неверное. В чем ваши отличия?

– Не знаю. Это не моя работа – сравнивать нас. Пусть это делают тренеры, болельщики, эксперты. Опять же, тяжело на такие вопросы отвечать.

– С поля было слышно, как Дзюба кричал кому-то «Игнашевич быстрее вас бегает». Кому это он?

– Слышал, да. Не знаю, может, над собой шутил, – сказал Соболев.