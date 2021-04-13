Рапино о зарплатах в футболе: «Все знают, что в контракте у мужчины, а что у женщины – никто. Потому что тут нечем гордиться»

Игрок женской сборной США Меган Рапино высказалась о неравенстве в части условий работы мужчин и женщин в футболе.

В декабре прошлого года женская команда США, судившаяся с Федерацией футбола страны, добилась права совершать перелеты на чартерных рейсах, увеличить штат сотрудников до уровня мужской команды, не играть на искусственных полях.

«Матчи на таких полях очень тяжелы для тела. У тебя болят лодыжки, суставы. Плюс мяч по-другому отскакивает, а ты все время скользишь и покрываешься чертовым дерном», – сказала Меган.

Также футболистка прокомментировала неравенство в доходах игроков в женском и мужском футболе.

«Через деньги в спорте выражается то, как человека ценят. Все точно знают, что написано в контракте у мужчины. Но никто не знает, что написано у женщины. Почему? Потому что тут нечем гордиться. Это нужно изменить», – сказала Рапино.

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