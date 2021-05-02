На новой домашней форме «Ман Сити» есть надпись 93:20 – в честь золотого гола Агуэро

Сайт Footy Headlines опубликовал изображения новой домашней формы .

Экипировка «горожан» на следующий сезон выполнена в традиционном голубом цвете. По бокам будут вставки белого цвета.

На форму будет нанесен узор, стилизованный под шрифт цифровых табло. На воротнике будет написано 93:20 – отсылка ко времени победного гола форварда в ворота «Куинз Парк Рейнджерс» в 2012 году, который принес «Сити» первое чемпионство за 44 года.

Фото: Footy Headlines

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