На новой домашней форме «Ман Сити» есть надпись 93:20 – в честь золотого гола Агуэро

Сайт Footy Headlines опубликовал изображения новой домашней формы «Манчестер Сити».
Экипировка «горожан» на следующий сезон выполнена в традиционном голубом цвете. По бокам будут вставки белого цвета.
На форму будет нанесен узор, стилизованный под шрифт цифровых табло. На воротнике будет написано 93:20 – отсылка ко времени победного гола форварда Серхио Агуэро в ворота «Куинз Парк Рейнджерс» в 2012 году, который принес «Сити» первое чемпионство за 44 года.
Фото: Footy Headlines
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