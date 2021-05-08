Луис Суарес: «Бартомеу говорил все прессе вместо того, чтобы позвонить мне и сказать лично»

Бывший нападающий «Барселоны» , ныне выступающий за , раскритиковал бывшего президента каталонского клуба .

«Кто плохо ко мне относился? В первую очередь, президент. Он говорил это прессе вместо того, чтобы позвонить и сказать лично мне, что они хотят, чтобы я ушел.

Почему было не сказать это прямо мне? Человек отдает себе отчет, когда он не приносит пользы клубу.

Слова тренера звучали так: «Мне сказали, что...». Не нужно особого характера, чтобы сказать мне, что я не нужен. В любом случае, это не было делом тренера. [Указание] пришло сверху», – сказал Суарес.