Луис Суарес: «Бартомеу говорил все прессе вместо того, чтобы позвонить мне и сказать лично»

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Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес, ныне выступающий за «Атлетико», раскритиковал бывшего президента каталонского клуба Жозепа Бартомеу.

«Кто плохо ко мне относился? В первую очередь, президент. Он говорил это прессе вместо того, чтобы позвонить и сказать лично мне, что они хотят, чтобы я ушел. 

Почему было не сказать это прямо мне? Человек отдает себе отчет, когда он не приносит пользы клубу.

Слова тренера звучали так: «Мне сказали, что...». Не нужно особого характера, чтобы сказать мне, что я не нужен. В любом случае, это не было делом тренера. [Указание] пришло сверху», – сказал Суарес.

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