«Зенит» и «Спартак» не стали подписывать Чалханоглу из-за высоких запросов по зарплате. Игрок хотел 5 млн евро в год

В феврале услуги полузащитника «Милана» Хакана Чалханоглу, который летом станет свободным агентом, предлагали «Зениту» и «Спартаку».
Хавбек хотел получать 5 млн евро в год по 4-летнему контракту. Его агенты хотели получить комиссию в размере 6 млн евро.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак одобрил кандидатуру 27-летнего футболиста, однако Хавьер Рибальта, который тогда занимал пост спортивного директора сине-бело-голубых отказался от варианта с Чалханоглу, так как счел его финансовые запросы слишком высокими.
«Спартаку» через спортивного директора Дмитрия Попова предлагали подписать хавбека, но московский клуб отказался по той же причине, что и «Зенит».
Сейчас ни «Зенит», ни «Спартак» не рассматривают вариант с приглашением Чалханоглу, пишет Eurostavka.
Информация об интересе петербуржцев к хавбеку появилась вчера. Агент футболиста опроверг сведения о контактах с «Зенитом».
В минувшем сезоне Чалханоглу провел 33 матча в Серии А, забил 4 мяча и сделал 9 голевых передач. С его статистикой можно ознакомиться здесь.