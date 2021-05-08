«Зенит» и «Спартак» не стали подписывать Чалханоглу из-за высоких запросов по зарплате. Игрок хотел 5 млн евро в год

В феврале услуги полузащитника , который летом станет свободным агентом, предлагали и .

Хавбек хотел получать 5 млн евро в год по 4-летнему контракту. Его агенты хотели получить комиссию в размере 6 млн евро.

Главный тренер «Зенита» одобрил кандидатуру 27-летнего футболиста, однако Хавьер Рибальта, который тогда занимал пост спортивного директора сине-бело-голубых отказался от варианта с Чалханоглу, так как счел его финансовые запросы слишком высокими.

«Спартаку» через спортивного директора Дмитрия Попова предлагали подписать хавбека, но московский клуб отказался по той же причине, что и «Зенит».

Сейчас ни «Зенит», ни «Спартак» не рассматривают вариант с приглашением Чалханоглу, пишет Eurostavka.

Информация об интересе петербуржцев к хавбеку появилась вчера. Агент футболиста опроверг сведения о контактах с «Зенитом».

В минувшем сезоне Чалханоглу провел 33 матча в Серии А, забил 4 мяча и сделал 9 голевых передач. С его статистикой можно ознакомиться здесь.