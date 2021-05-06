Фергюсон полетел с «МЮ» на финал Лиги Европы

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон отправился вместе с командой на финальный матч Лиги Европы с «Вильярреалом».
Игра пройдет 26 мая в Гданьске (Польша).
«Кое-кто особенный присоединяется к нашей выездной вечеринке», – прокомментировал этот факт официальный твиттер клуба.
Фергюсон руководил клубом с 1986 по 2013 годы. Он выиграл с «МЮ» 13 титулов в АПЛ, 5 Кубков Англии и дважды побеждал в Лиге чемпионов (1999, 2008 годы).
There’s a special someone joining our travelling party 👀❤️#MUFC #UEL pic.twitter.com/hWKNwRAUjg— Manchester United (@ManUtd) May 24, 2021