Фергюсон полетел с «МЮ» на финал Лиги Европы

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» отправился вместе с командой на финальный матч с .

Игра пройдет 26 мая в Гданьске (Польша).

«Кое-кто особенный присоединяется к нашей выездной вечеринке», – прокомментировал этот факт официальный твиттер клуба.

Фергюсон руководил клубом с 1986 по 2013 годы. Он выиграл с «МЮ» 13 титулов в , 5 Кубков Англии и дважды побеждал в Лиге чемпионов (1999, 2008 годы).