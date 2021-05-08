Коман хочет получать в «Баварии» 16-17 млн евро в год. Почти в два раза больше, чем сейчас

Переговоры между «Баварией» и полузащитником по новому контракту проходят непросто.

Представители француза разочарованы предложением, которое сделала игроку «Бавария».

Футболист хочет зарабатывать по новому соглашению с мюнхенским клубом 16-17 млн евро в год, то есть почти в два раза больше, чем сейчас. Агент и отец хавбека Кристиан дал разрешение на переговоры с английскими клубами, пишет Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

Влияние Захави на ситуацию будет серьезным, поскольку у него есть возможность найти новый клуб для Комана, а также надавить на «Баварию» путем привлечения потенциальных покупателей.

Срок действующего контракта Комана с «Баварией» истекает в 2023 году.

В этом сезоне 24-летний полузащитник провел 29 матчей в Бундеслиге, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач.