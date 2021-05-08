В «Тоттенхэме» считают, что клубу стоит вернуть Почеттино

«Тоттенхэм» продолжает поиски нового главного тренера.
Некоторые руководители «шпор» считают, что клубу стоит вернуть Маурисио Почеттино, который сейчас работает с «ПСЖ», пишет The Independent.
В лондонском клубе полагают, что работа с парижанами складывается для тренера тяжелее, чем ожидалось, и поэтому он может согласиться на возвращение. Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви считает, что нужно пригласить такого специалиста, назначение которого вызовет энтузиазм у фанатов.
Почеттино возглавлял лондонский клуб с 2014 по 2019 год.