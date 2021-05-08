В «Тоттенхэме» считают, что клубу стоит вернуть Почеттино

«Тоттенхэм» продолжает поиски нового главного тренера.

Некоторые руководители «шпор» считают, что клубу стоит вернуть , который сейчас работает с , пишет The Independent.

В лондонском клубе полагают, что работа с парижанами складывается для тренера тяжелее, чем ожидалось, и поэтому он может согласиться на возвращение. Президент считает, что нужно пригласить такого специалиста, назначение которого вызовет энтузиазм у фанатов.

Почеттино возглавлял лондонский клуб с 2014 по 2019 год.