Томас Тухель: «Кепа сыграет в финале Лиги чемпионов, если Менди не будет готов»

Главный тренер рассказал о состоянии здоровья вратаря и полузащитника .

Менди получил повреждение 23 мая в игре с (1:2) и был заменен в перерыве. Канте из-за травмы, полученной 18 мая в игре с (2:1), не доиграл ту встречу, а матч с «Виллой» пропустил.

«По Канте ситуация не поменялась, в том плане, что мы по-прежнему рассчитываем, что он вернется к тренировкам в среду. Выглядит он здорово, надеюсь, что до субботы все так и останется.

По Менди мы сохраняем надежду, что он тоже в среду приступит к тренировкам. Он добился большого прогресса в устранении боли, и это, конечно, хорошо, но мы ждем дальнейших сведений в среду. Надеемся, что он вернется.

В финале сыграет Эду, если будет готов. У него будет возможность подтвердить, что он в форме. Если же он не сможет сыграть, естественно, мы не будем рисковать, у нас серьезная конкуренция, и вместо него выйдет Кепа», – сказал Тухель.

В финале Лиги чемпионов «Челси» 29 мая встретится с .