Гасперини – один из кандидатов на замену Пирло в «Ювентусе»

«Ювентус» может сменить главного тренера.
Одним из кандидатов на замену Андреа Пирло является тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, сообщает Calciomercato.it.
В последнем туре Серии А две путевки в Лигу чемпионов разыграют «Наполи», «Милан» и «Ювентус». «Юве» пока вне зоны ЛЧ и отстает от этих двух команд на одно очко.
Отмечается также, что один из кандидатов на пост тренера «Ювентуса» – Дженнаро Гаттузо, который, скорее всего, покинет «Наполи» по окончании сезона.
Гасперини работал в «Ювентусе» (только с молодежью) и «Интере» (уволили через 5 матчей), но грандом для него стала «Аталанта»