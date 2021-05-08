Гасперини – один из кандидатов на замену Пирло в «Ювентусе»

«Ювентус» может сменить главного тренера.

Одним из кандидатов на замену является тренер «Аталанты» , сообщает Calciomercato.it.

В последнем туре Серии А две путевки в Лигу чемпионов разыграют «Наполи», «Милан» и «Ювентус». «Юве» пока вне зоны ЛЧ и отстает от этих двух команд на одно очко.

Отмечается также, что один из кандидатов на пост тренера «Ювентуса» – , который, скорее всего, покинет «Наполи» по окончании сезона.

Гасперини работал в «Ювентусе» (только с молодежью) и «Интере» (уволили через 5 матчей), но грандом для него стала «Аталанта»

