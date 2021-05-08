«Лилль» свергнет «ПСЖ»? Для чемпионства нужна победа над «Анжером» в последнем туре – держите беспроигрышную ставку 1000 рублей

Всего три года назад «Лиллю» светила реальная перспектива вылететь из Лиги 1, а сегодня клуб может стать чемпионом, опередив звездный «ПСЖ».

У «догов» преимущество в одно очко, поэтому в последнем туре надо обыгрывать «Анжер», уже обезопасивший себя от вылета и не решающий никаких турнирных задач.

«ПСЖ», который встретится с «Брестом», остается лишь надеяться на осечку лидера и побеждать самим.

На три очка от лидера отстает «Монако», однако монегаски серьезно уступают обоим конкурентам по разнице мячей, поэтому чемпионство команды Головина можно представить только при каком-то фантастическом исходе.

«Лилль» может выиграть национальное первенство впервые с 2011 года – ту яркую команду с Азаром, Жервиньо и Рами вы наверняка помните.

В этом сезоне клуб к триумфу ведет 35-летний Бурак Йылмаз, забивший 15 голов, в том числе пять – в последних четырех матчах.

Определились с фаворитом? Тогда забирайте беспроигрышную ставку 1000 рублей от Фонбет.