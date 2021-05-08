Сандро Шварц: «Командам в России надо ориентироваться на топ-5 европейских лиг. Там более энергичный футбол»

Главный тренер «Динамо» поделился мнением об интенсивности матчей в чемпионате России.

– Уже давно в России существует мнение, что низкая интенсивность матчей в – причина неудач наших клубов в еврокубках.

– Я следил за РПЛ еще до приезда в Россию. Но посмотрите на матчи «Локомотива» против «Баварии» и «Атлетико» в последнем розыгрыше Лиги чемпионов, они добились хорошего результата.

Командам в России надо ориентироваться на топ-5 европейских чемпионатов. В моей философии футбола интенсивность и прессинг – основа всего. Но это работает только с условием, что футболисты готовы много работать на поле. Поэтому с моего прихода в мы уделили большое внимание физподготовке и работе в тренажерном зале.

В топ-5 лиг команды развиты не только тактически, но и физически, потому у них более энергичный футбол, чем в РПЛ. В футбольном плане команды из России хороши, но в плане интенсивности действительно отстают. В «Динамо» мы работаем и над физикой, и над тактикой. Это наш путь развития.

И обращу внимание еще на одну делать. В футболе есть 90 минут матча, но есть чистое время, когда мяч находится в игре. В России среднее чистое время матча – 45 минут, остальное время – это остановки, связанные с паузами на стандарты, желтые карточки и так далее.

То есть в игре мяч находится лишь тайм. 45 минут – это очень мало. Нам нужно стремиться, чтобы мяч был в игре минимум 56-57 минут. За счет этого развивается интенсивность, – сказал Шварц.