Лапорте не нравится влияние Пике на команду. Из «Барсы» может уйти 15-17 игроков

Состав «Барселоны» может значительно измениться этим летом.

«Блауграна» готова выслушать предложения о трансфере большинства футболистов, включая , , , и Марк-Андре тер Стегена. Всего из клуба могут уйти до 15-17 игроков, сообщает журналист Гильем Балаге.

Сине-гранатовые хотели бы сэкономить на зарплатах футболистов, но в то же время хотят продать игроков, а не отпустить бесплатно.

Президента «Барселоны» Жоана Лапорту в особенности не устраивает положение Пике. Лапорте не нравится влияние защитника на команду, факт его встречи с президентом УЕФА Александером Чеферином, а также его зарплата. Заменить Пике по плану должен защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия.

Летом «Барсу» ждет грандиозная чистка. В основной команде только 8 неприкасаемых