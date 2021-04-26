Лапорта обсудит с Хави условия возвращения в «Барсу»

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В «Барселоне» может смениться главный тренер.

Каталонский клуб начал переговоры с тренером «Аль-Садда» Хави, сообщает ARA.

В ближайшие несколько дней Хави и президент «Барсы» Жоан Лапорта проведут встречу, чтобы начать определять условия возвращения в клуб. 

Хави хочет иметь свою команду и контролировать некоторые другие сферы, например, методологию и медицину. 

С директором Матеу Алемани Хави уже провел переговоры о кадровом планировании

Напомним, Хави возглавил «Аль-Садд» в мае 2019 года. Под руководством экс-игрока «Барсы» клуб взял шесть трофеев.

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