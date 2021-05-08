Дзюба о «Зените»: «Нет тактики «бьем только на Дзюбу». «Спартак» сейчас только вперед бьет»

Форвард ответил на вопрос о тактике сине-бело-голубых.

– Как вы относитесь к бесконечным разговорам о тактике «Зенита» с бесконечными забросами на Дзюбу?

– Нет такой тактики. Просто некоторым так удобно говорить. Никто почему-то не видит, что тот же сейчас только вперед бьет. Говорят, что только «Зенит». Но мы сейчас перестроились с приходом Вендела. Стали больше низом играть.

Да и до этого не было установки бить на меня. Просто когда нас сильно прессинговали и мы не могли из-под этого прессинга выйти, мы просто выбивали. Тогда был план Б – ударить на меня.

План А – всегда разыгрывать мяч. Сейчас просто стало больше получаться. Не было ни одной установки «бьем только на Дзюбу». Но иногда принимается решение сыграть попроще, учитывая, что я неплохо цепляюсь за мячи. И если для нашей команды это удобный вариант, то почему им не пользоваться? – сказал Дзюба.