Кержаков выложил фото нижегородского стадиона: «И что? Не стройте догадки по инстаграму»

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Бывший главный тренер «Томи» Александр Кержаков посетил Нижний Новгород.

38-летний специалист выложил фото нижегородского футбольного стадиона в сторис инстаграма.

«Выложил фотографию стадиона – и что? Когда будет что-то конкретное, то вы узнаете сразу.

Не надо строить догадки по моему инстаграму. Ничего не поменялось с того момента, когда я давал комментарий по этой теме», – прокомментировал ситуацию Кержаков «Чемпионату».

Ранее стало известно, что власти региона решили назначить Кержакова главным тренером «Нижнего Новгорода», недавно вышедшего в РПЛ.

В минувшем сезоне «Томь» под руководством Кержакова финишировала в зоне вылета Олимп-ФНЛ.

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