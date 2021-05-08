Кержаков выложил фото нижегородского стадиона: «И что? Не стройте догадки по инстаграму»

Бывший главный тренер «Томи» Александр Кержаков посетил Нижний Новгород.
38-летний специалист выложил фото нижегородского футбольного стадиона в сторис инстаграма.
«Выложил фотографию стадиона – и что? Когда будет что-то конкретное, то вы узнаете сразу.
Не надо строить догадки по моему инстаграму. Ничего не поменялось с того момента, когда я давал комментарий по этой теме», – прокомментировал ситуацию Кержаков «Чемпионату».
Ранее стало известно, что власти региона решили назначить Кержакова главным тренером «Нижнего Новгорода», недавно вышедшего в РПЛ.
В минувшем сезоне «Томь» под руководством Кержакова финишировала в зоне вылета Олимп-ФНЛ.