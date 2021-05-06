Суарес, Педри, Жота, Йылмаз, Хакими, Беллингем, Рубен Диаш и Эдуар Менди – в сборной лучших трансферов сезона от As

Испанская газета As составила символическую сборную из игроков, сменивших команду в этом сезоне.
В нее вошли:
Вратарь: Эдуар Менди («Челси», 24 млн евро).
Защитники: Ашраф Хакими («Интер», 45), Рубен Диаш («Манчестер Сити», 68), Уэсли Фофана («Лестер», 35).
Полузащитники: Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм», 16,6), Педри («Барселона», 20), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд, 23), Диогу Жота («Ливерпуль», 44,7).
Нападающие: Андре Силва («Айнтрахт», 3), Луис Суарес («Атлетико», 7), Бурак Йылмаз («Лилль», свободный агент).
Пеп – лучший тренер мира, Конте – 2-й, Сульшер – 13-й, Моуринью – 19-й, Зидан – 21-й, Куман – 47-й (FourFourTwo)