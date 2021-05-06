Суарес, Педри, Жота, Йылмаз, Хакими, Беллингем, Рубен Диаш и Эдуар Менди – в сборной лучших трансферов сезона от As

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Испанская газета As составила символическую сборную из игроков, сменивших команду в этом сезоне.

В нее вошли:

Вратарь: Эдуар Менди («Челси», 24 млн евро).

Защитники: Ашраф Хакими («Интер», 45), Рубен Диаш («Манчестер Сити», 68), Уэсли Фофана («Лестер», 35).

Полузащитники: Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм», 16,6), Педри («Барселона», 20), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд, 23), Диогу Жота («Ливерпуль», 44,7).

Нападающие: Андре Силва («Айнтрахт», 3), Луис Суарес («Атлетико», 7), Бурак Йылмаз («Лилль», свободный агент).

Пеп – лучший тренер мира, Конте – 2-й, Сульшер – 13-й, Моуринью – 19-й, Зидан – 21-й, Куман – 47-й (FourFourTwo)

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