Суарес, Педри, Жота, Йылмаз, Хакими, Беллингем, Рубен Диаш и Эдуар Менди – в сборной лучших трансферов сезона от As

Испанская газета As составила символическую сборную из игроков, сменивших команду в этом сезоне.

В нее вошли:

Вратарь: Эдуар Менди ( , 24 млн евро).

Защитники: Ашраф Хакими («Интер», 45), Рубен Диаш («Манчестер Сити», 68), Уэсли Фофана («Лестер», 35).

Полузащитники: Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм», 16,6), Педри ( , 20), Джуд Беллингем ( Дортмунд, 23), Диогу Жота ( , 44,7).

Нападающие: Андре Силва («Айнтрахт», 3), («Атлетико», 7), Бурак Йылмаз («Лилль», свободный агент).

Пеп – лучший тренер мира, Конте – 2-й, Сульшер – 13-й, Моуринью – 19-й, Зидан – 21-й, Куман – 47-й (FourFourTwo)