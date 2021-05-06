Министр юстиции Шотландии Хамза Юсаф призвал выгнать из «Рейнджерс» игроков, причастных к оскорблениям католиков после чемпионства

В Шотландии изучат вопрос с исполнением игроками антикатолических песен на праздновании чемпионства.

Полиция начала расследование, а министр юстиции Шотландии Хамза Юсаф заявил, что игроков следует наказать.

«Давайте не будем называть это сектантством, это антикатолические [песни].

Если это видео подлинное, то, в первую очередь, я рад, что полиция Шотландии проводит расследование, и они в связке с правительством выяснят, имело ли место какое-либо преступление.

Любой игрок или сотрудник «Рейнджерс», который поучаствовал в этом акте ненависти к католикам, должен быть изгнан из клуба», – заявил Юсаф.