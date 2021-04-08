Кантона о Суперлиге: «Фанаты – самое важное в футболе. Большие клубы их спрашивали? Нет, и это стыдно»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона высказался о создании европейской Суперлиги.
«Вот уже год мы смотрим матчи лучших команд мира с лучшими игроками мира в составе по телевизору, и это безумно скучно. Это до сих пор очень скучно, потому что на трибунах нет фанатов. Поющих фанатов, которые прыгают и поддерживают свои команды.
Болельщики – это самое важное в футболе. Их нужно уважать. Большие клубы спрашивали мнение фанатов, когда обдумывали эту идею? К сожалению, нет, и это стыдно», – сказал Кантона.
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