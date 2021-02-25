Криштиану Роналду: «Кто-то может провести один-два отличных сезона. По-настоящему сильны те, кто хорош год за годом»

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался об Эрлинге Холанде из дортмундской «Боруссии» и Килиане Мбаппе из «ПСЖ».

– Кого из них вы выбираете – Мбаппе или Холанда?

– Сложно выбрать одного игрока и сказать, что именно он станет лучшим. Однако, как я считаю, будет интересно следить за игрой футболистов нового поколения. Таких, как Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе, которые стремятся к вершине.

Некоторые игроки могут провести один-два отличных сезона. По-настоящему сильные футболисты – это те, кому удается делать это сезон за сезоном. А это нелегко.

Это требует большого труда и настоящей самоотдачи, – сказал Роналду на мероприятии, где его презентовали как амбассадора LiveScore.

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