Кейн хочет уйти из «Тоттенхэма» летом. «МЮ» и «Ман Сити» – наиболее вероятные варианты

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Нападающий Харри Кейн хочет покинуть «Тоттенхэм» этим летом.

По информации The Athletic, англичанин будет настаивать на уходе из лондонского клуба, если «Тоттенхэм» не попадет в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Футболиста расстраивает тот факт, что со «шпорами» он не может завоевывать трофеи. К тому же клуб второй сезон подряд может не попасть в Лигу чемпионов. По этим причинам Кейн готов сообщить руководству клуба, что хочет получить новый вызов.

Наиболее вероятными вариантами продолжения карьеры для 27-летнего нападающего являются «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». При этом футболист может перейти в клуб из другого чемпионата.

Форвард забил 19 голов и сделал 13 результативных передач в 28 играх АПЛ. Его статистику можно найти здесь.

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