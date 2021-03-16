Кейн хочет уйти из «Тоттенхэма» летом. «МЮ» и «Ман Сити» – наиболее вероятные варианты

Нападающий Харри Кейн хочет покинуть «Тоттенхэм» этим летом.

По информации The Athletic, англичанин будет настаивать на уходе из лондонского клуба, если не попадет в на следующий сезон.

Футболиста расстраивает тот факт, что со «шпорами» он не может завоевывать трофеи. К тому же клуб второй сезон подряд может не попасть в Лигу чемпионов. По этим причинам Кейн готов сообщить руководству клуба, что хочет получить новый вызов.

Наиболее вероятными вариантами продолжения карьеры для 27-летнего нападающего являются и . При этом футболист может перейти в клуб из другого чемпионата.

Форвард забил 19 голов и сделал 13 результативных передач в 28 играх . Его статистику можно найти здесь.