Семак о «Зените»: «Примитивная игра? Что это значит? По забитым мячам мы лучшие, по пропущенным тоже»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о стиле игры своей команды.
«Примитивная игра? Что это значит? По какому эквиваленту? Есть цифры или какое-то понимание?
Длинные передачи на Дзюбу и Азмуна? Если у них это сильное качество, как мы можем давать вниз? По количеству передач, по владению мячом в голевых атаках мы первые с огромным преимуществом.
Если команда делает десять передач перед забитым голом, наверно, она не играет длинными забросами. Тогда должны быть 2-3 передачи. Поэтому по контролю мяча команда является одной из лучших. Также и по количеству передач.
Забитые мячи? Тут мы лучшие. По пропущенным тоже. Какой показатель говорит о примитивности? Мне сложно понять», – сказал Семак в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры».
Семак в России – просто красавец. Теперь хочется, чтобы он был раскованнее и рискованнее в Лиге чемпионов
Семак, Слуцкий, Николич, Тедеско, Федотов или Черевченко? Выбираем лучшего тренера сезона в РПЛ