Карпин об удалении с «Краснодаром»: «Судья подумал, что я бросил в него бутылку. Комплекс какой-то»

Главный тренер прокомментировал свое удаление в конце матча с «Краснодаром» (1:3) в 30-м туре РПЛ.

На 88-й минуте главный арбитр показал специалисту желтую карточку за споры, на 90-й – красную.

– Что произошло в моменте с вашим удалением?

– Судья подумал, что я бросил в него бутылку. Комплекс какой-то. Я не понимал вообще, что случилось, поэтому спрашивал у арбитра, почему он меня удалил.

– Как оцените игру команды?

– Смотря с чем сравнивать. Если брать в расчет игру против «Урала» – лучше. В плане самоотдачи, борьбы. В первом тайме нас наказали за потерю мяча возле своей штрафной. Все остальное было намного лучше, чем было.

– Мамаев покинул поле в первом тайме. Есть понимание, насколько тяжелое повреждение?

– Пока нет.

– Подведите итог сезона.

– Он неудовлетворителен в плане результата. Хотели другого. Он был сложным со всех точек зрения. Не было предсезонной подготовки, много травм. Это не только у нас. С точки зрения игры – есть над чем работать.

– «Ростов» часто обновляется. Стоит ждать изменений в межсезонье или сейчас мы видим тот костяк, который будет играть и дальше?

– Если не случится ничего сверхъестественного – да. Хотелось бы с этими футболистами начать следующий сезон. Понятно, при этом будут какие-то изменения.

– Соу останется в «Ростове»?

– Я так понимаю, да.

– Изменения в стартовом составе – реакция на матч против «Урала»?

– В какой-то степени да. То, что произошло в той игре, мягко говоря, никого не устраивает. Были изменения.

– Выход на поле Рудакова – вознаграждение за работу на тренировках в течение сезона? Или Песьяков по каким-то причинам не смог сыграть?

– И то, и другое. Сергею «заклинило» шею, а Рудаков заслужил сыграть.

– Уже известно, как пройдет межсезонье?

– Да, все расскажем позже, – сказал Карпин.

Карпин о том, что угроза Федуна сняться с РПЛ из-за судей работает: «Вот до чего мы докатились. Все нехорошо, но я на это уже не обращаю внимания»