Карпин об удалении с «Краснодаром»: «Судья подумал, что я бросил в него бутылку. Комплекс какой-то»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал свое удаление в конце матча с «Краснодаром» (1:3) в 30-м туре РПЛ.
На 88-й минуте главный арбитр Алексей Матюнин показал специалисту желтую карточку за споры, на 90-й – красную.
– Что произошло в моменте с вашим удалением?
– Судья подумал, что я бросил в него бутылку. Комплекс какой-то. Я не понимал вообще, что случилось, поэтому спрашивал у арбитра, почему он меня удалил.
– Как оцените игру команды?
– Смотря с чем сравнивать. Если брать в расчет игру против «Урала» – лучше. В плане самоотдачи, борьбы. В первом тайме нас наказали за потерю мяча возле своей штрафной. Все остальное было намного лучше, чем было.
– Мамаев покинул поле в первом тайме. Есть понимание, насколько тяжелое повреждение?
– Пока нет.
– Подведите итог сезона.
– Он неудовлетворителен в плане результата. Хотели другого. Он был сложным со всех точек зрения. Не было предсезонной подготовки, много травм. Это не только у нас. С точки зрения игры – есть над чем работать.
– «Ростов» часто обновляется. Стоит ждать изменений в межсезонье или сейчас мы видим тот костяк, который будет играть и дальше?
– Если не случится ничего сверхъестественного – да. Хотелось бы с этими футболистами начать следующий сезон. Понятно, при этом будут какие-то изменения.
– Соу останется в «Ростове»?
– Я так понимаю, да.
– Изменения в стартовом составе – реакция на матч против «Урала»?
– В какой-то степени да. То, что произошло в той игре, мягко говоря, никого не устраивает. Были изменения.
– Выход на поле Рудакова – вознаграждение за работу на тренировках в течение сезона? Или Песьяков по каким-то причинам не смог сыграть?
– И то, и другое. Сергею «заклинило» шею, а Рудаков заслужил сыграть.
– Уже известно, как пройдет межсезонье?
– Да, все расскажем позже, – сказал Карпин.
Карпин о том, что угроза Федуна сняться с РПЛ из-за судей работает: «Вот до чего мы докатились. Все нехорошо, но я на это уже не обращаю внимания»