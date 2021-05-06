«Зенит» выставил состав без легионеров на матч с «Тамбовом»

опубликовал состав на матч заключительного тура РПЛ с «Тамбовом».

В заявке нет легионеров. В стартовом составе и среди запасных только российские футболисты.

Стартовый состав «Зенита»: Одоевский, Караваев, Чистяков, Хотулев, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мостовой, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Круговой, Сазонов, Чибисов, Кравцов, Крапухин, Шамкин.

«Зенит» досрочно гарантировал себе победу в РПЛ. «Тамбов» уже лишился шансов избежать вылета из Премьер-лиги и утратит профессиональный статус по окончании сезона.