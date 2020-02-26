Юпп Хайнкес: «Хави – один из лучших игроков всех времен. Он, Иньеста и Бускетс – лучшая полузащита в истории футбола»

Бывший главный тренер «Баварии» и «Реала» рассказал, что считает экс-полузащитника «Барселоны» Хави одним из лучшим игроков в истории футбола.

«Хави – справа, Иньеста – слева, Бускетс – в опорной зоне. Это лучшая полузащита в истории футбола. И Хави был головой, душой команды. Он вырос в удивительного игрока, у которого было все, что нужно, чтобы считаться отличным футболистом. У него был авторитет на поле и за его пределами.

В футболе важны личность, авторитет, характер. У Хави было все это. Один из лучших футболистов всех времен. Кроме того, это невероятно самокритичный игрок, очень скромный, естественный. Он был одним из величайших футболистов, но никогда не выставлял это напоказ. Это всегда производило на меня огромное впечатление.

Хави не только руководил игрой. Он успокаивал ее и делал это быстро. Идеально с технической точки зрения, конечно. И он вел за собой Месси, помог ему сформироваться», – сказал Хайнкес.