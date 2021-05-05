Глава «Оренбурга»: «В Нижнем Новгороде стадион ЧМ, городу 800 лет. Зачем РФС Оренбург?»

Глава Василий Еремякин поделился мнением о том, почему не одобрил апелляцию команды по поводу лицензии для участия в РПЛ.

«У нас нет долгов, все платим копейка в копейку, спортивные результаты есть. Но наверху есть люди, заинтересованные в манипуляциях с нашим футболом, чтобы управлять всеми финансами.

Сейчас надо решить проблему со стадионами чемпионата мира – в Нижним Новгороде стадион чемпионата мира, городу-миллионнику 800 лет, зачем РФС нужен Оренбург? Я родился в этой области, раньше тут была инфраструктура футбольная, а сейчас все уничтожено.

Футбол в России никому не нужен, нужен только футбол в определенных городах», – сказал Еремякин.

Ранее стало известно, что «Оренбург» не сыграет в РПЛ-2021/2022. В Премьер-лигу вышли «Крылья Советов» и «Нижний Новгород».

«Нижний Новгород» в РПЛ, стыков не будет, с «Тамбовом» вылетает только 15-е место

