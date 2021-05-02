«Спасибо, что лишили меня финала 👏👏👏». Неймар о желтой через 5 минут после выхода на поле в полуфинале Кубка Франции

Теги ПСЖ лига 1 Франция Кубок Франции дисквалификации судьи Монпелье Неймар соцсети Жереми Пиньяр Футбол

Нападающий «ПСЖ» Неймар остался недоволен судейством в полуфинальном матче Кубка Франции с «Монпелье» (2:2, по пенальти – 6:5).

Бразилец вышел на замену на 86-й минуте и получил желтую карточку через несколько минут. Из-за этого предупреждения Неймар не сможет сыграть в финале турнира.

«Я сыграл пять минут, сфолил, и мне без раздумий показывают желтую. Спасибо, что лишили меня финала. 👏👏👏 Думаю, это что-то личное, а? 👀» – написал Неймар в сторис инстаграма на фоне гифки с рукой, раскидывающей карточки.

Матч обсуживал арбитр Жереми Пиньяр.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья