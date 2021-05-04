Герман Ткаченко: «Черчесову удобно управлять командой, где меньше личностей, эго. Сборная – это как армия»

Глава компании ProSports Management Герман Ткаченко, представляющий интересы форварда «Локомотива» , поделился мнением о принципах формирования состава сборной России при .

– Логика Стаса может быть и шире, он должен думать о команде. Для него удобно – в хорошем смысле, не в плохом – управлять командой, где меньше личностей. Где меньше эго. Где меньше возможностей высказать то, что думаешь.

В принципе, это один из залогов успеха в сборной, когда скамейка и конкурентна, и спокойна. Спокойна – хорошее слово, как раз объяснит то, что я сказал до этого.

И зная Федю как личность, может быть, он посчитал... Один из главных [аргументов], я думаю, это спокойствие.

То, что Дзюба будет играть в этой команде первую роль, – это понятно, заслуженно и, так сказать, исходит из идеологии и жизни этой команды. И, соответственно, имя Смола как второй или третий выбор, он понимал, что возможно некое напряжение.

Это мое предположение, я это не обсуждал. Но он имеет право принимать такое решение. А я всегда коллегам, своим друзьям, клиентам говорю, что сборная – это как армия. Честное слово, я очень много об этом говорю.

Поэтому поездка в сборную – это не только привилегия, но и большое испытание. Потому что приезжают лидеры, выбираются лучшие, а там они могут стать в ряду, в линейке 18-м, 20-м, 23-м, а сегодня даже 26-м. Не самое приятное число, да, 26? И ты будешь на трибуне, потому что заявка 23. И вот это испытание для людей, – сказал Ткаченко в подкасте Cappuccino & Catenaccio.