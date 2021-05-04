Фанаты «МЮ» скандируют пожелания смерти Глейзеру, собираясь у «Олд Траффорд»

Фанаты «Манчестер Юнайтед» собираются у «Олд Траффорд» на новую акцию протеста в преддверии матча АПЛ с «Ливерпулем».
Как сообщает журналист Роб Харрис, болельщики несут плакаты с требованиями об уходе владельцев «МЮ» Глейзеров, а также скандируют пожелания смерти Джоэлу Глейзеру.
Protesters arriving at Old Trafford ahead of Man United’s attempted rescheduled game against Liverpool pic.twitter.com/h4MnCn4Qyt— Rob Harris (@RobHarris) May 13, 2021
Old Trafford pic.twitter.com/MHKFtpAVjy— Rob Harris (@RobHarris) May 13, 2021
Изначально матч должен был пройти 2 мая, но встреча была отменена из-за протестов болельщиков «МЮ» против владельцев клуба, семьи Глейзеров. Фанаты прорвались на стадион в ходе акции.
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