Фанаты «МЮ» скандируют пожелания смерти Глейзеру, собираясь у «Олд Траффорд»

Фанаты собираются у «Олд Траффорд» на новую акцию протеста в преддверии матча с «Ливерпулем».

Как сообщает журналист Роб Харрис, болельщики несут плакаты с требованиями об уходе владельцев «МЮ» Глейзеров, а также скандируют пожелания смерти Джоэлу Глейзеру.

Protesters arriving at Old Trafford ahead of ’s attempted rescheduled game against Liverpool pic.twitter.com/h4MnCn4Qyt — Rob Harris (@RobHarris) May 13, 2021

Изначально матч должен был пройти 2 мая, но встреча была отменена из-за протестов болельщиков «МЮ» против владельцев клуба, семьи Глейзеров. Фанаты прорвались на стадион в ходе акции.

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Фанаты «МЮ» прорвались на «Олд Траффорд» перед дерби с «Ливерпулем». Матч перенесли