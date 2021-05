Фанаты «МЮ» скандируют пожелания смерти Глейзеру, собираясь у «Олд Траффорд»

Фанаты собираются у «Олд Траффорд» на новую акцию протеста в преддверии матча с «Ливерпулем».

Как сообщает журналист Роб Харрис, болельщики несут плакаты с требованиями об уходе владельцев «МЮ» Глейзеров, а также скандируют пожелания смерти Джоэлу Глейзеру.

Protesters arriving at Old Trafford ahead of ’s attempted rescheduled game against Liverpool pic.twitter.com/h4MnCn4Qyt