«С «МЮ» нужно снять 6 очков». Синклэйр раскритиковал клуб за выход резервистов в игре с «Лестером»

Бывший полузащитник сборной Англии Тревор Синклэйр раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за выбор состава на игру против «Лестера» в 36-м туре (1:2).

Главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер произвел 10 замен в стартовом составе по сравнению с предыдущим матчем с «Астон Виллой» (3:1), выпустив, в частности, 18-летнего Амада Диалло и 19-летнего Энтони Элангу.

Норвежец пошел на такие изменения из-за плотного графика, так как уже 13 мая его команда сыграет с «Ливерпулем» в перенесенном матче 34-го тура.

«При всем уважении к футболистам, которые вышли на поле [в матче с «Лестером»], «МЮ» произвел 10 изменений в составе, это был их дубль. Я считаю подобное неуважительным.

Почему полиция и клуб не обеспечили меры безопасности [перед игрой с ]? Они не сделали этого.

Теперь из-за неосмотрительности пострадают другие команды, которые могут остаться без топ-4. Это , «Ливерпуль», «Вест Хэм» или .

Я считаю, что «МЮ» нужно наказать. Снятия трех очков будет недостаточно, это ни на что не повлияет. Я считаю, что снять нужно шесть очков», – заявил Синклэйр.